Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki Anıt Mezarı'nı açarak, ölüm nedeni konusunda inceleme yapacak olan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Haluk İnce, merhum 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın mezarının ne zaman açılacağı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, ''Nokta atış, 'Şu tarihte başlayacağız, şu tarihte bitireceğiz' şeklinde oluşan bir tarih yok ama en kısa zamanda, bir-iki gün içinde belli olur'' dedi.



Cenazenin tamamını getireceğiz



Cenazenin hepsini Adli Tıp'a getireceklerini ifade eden İnce, ''Örnekler hem rahmetli Cumhurbaşkanımız'dan hem cenazenin konulduğu yerden hem de toprağın yaklaşık 40 ila 60 santimetre aşağısından alınacak'' diye konuştu.



Cenaze ve bulunduğu yerle hiç ilgisi olmayan, mezarlığa ait yerlerden de kontrol amaçlı örnekler alacaklarını belirten İnce, bu örneklerde toksikolojik analizler yapacaklarını söyledi.

Bütün uyutucu, uyuşturucu, insektisitler (böcek öldürücü), ağır metallere bakacaklarını ifade eden İnce, şu anda dünyada da kullanılan tüm maddelere ait bilgilerin cihazların veri tabanlarında yer aldığını kaydetti.



Saçtan tespit etme olasılığı var mı?



Bir maddeden bir-iki gün sonra ölüm olduysa bunu saçta tespit etme olasılığının çok fazla olmadığını dile getiren İnce, ''Çünkü saça çıkacak kadar bir zaman geçmemiştir. Saçta bir kimyasalı bulabilmemiz için saçın uzaması lazım. Aynı şey kemik için de söz konusu'' dedi.

İnce, ''Bütün örnekleri teker teker inceleyeceğiz, sonrasında Kimya, Morg ve Biyoloji ihtisas dairelerinin raporlarını ölüm nedenlerini raporlayan Birinci İhtisas Kurulu'na göndereceğiz. Oradaki hocalarla bütün süreç göz önüne alınarak rapor hazırlanacak ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istediği ölüm nedeninin tespitini yazacağız'' diye konuştu.

Hiçbir şey bulamayabiliriz



Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, çalışma sonucunda hiçbir şeyin bulunamayabileceğini belirterek, bulunacakların ölüme sebebiyet veremeyecek malzemeler olabileceğini, bunların doğru yorumlanması gerektiğine dikkati çekti. İnce, ''Sonuç iki aydan kısa sürede çıkmayacak. İki aydan sonrası için de uzamanın gerekçesini mutlaka söyleyeceğiz'' dedi.

DNA testi için aileden örnek alma konusunda savcılıktan bir talebin olmadığını ifade eden İnce, cenazenin de Adli Tıp'ta herkesin bilmediği, girip çıkamadığı bir yerde korunacağını, odaya girme yetkisinin 5 kişide olacağını söyledi.