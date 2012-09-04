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HGS yüzde 20 daha ucuz

Bakan Binali Yıldırım, HGS’nin 2013 yılı başına kadar Kartlı Geçiş Sistemi’nin yerini almasını amaçladıklarını bildirdi

04 Eylül 2012 Salı 14:56
HGS yüzde 20 daha ucuz

OGS ile KGS'nin yerini alacak olan HGS sistemi kullanıcılarına yüzde 20 oranında köprüden ucuza geçme fırsatı sunacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, HGS'nin satış fiyatını da açıkladı.
Buna göre yapışkan tipi HGS etiketleri 5 liradan satılacak. Kart tipi olan HGS'lerin satış fiyatı ise 15 lira olacak. 

Yılbaşına kadar araç sahiplerinin bu sisteme geçişini teşvik için HGS kullanan sürücülere köprüden yüzde 20 oranında daha ucuza geçme hakkı sunulacak. 

 

PTT KARTI OLANA ÜCRETSİZ!

HGS'nin Kartlı Geçiş Sistemi'nden (KGS) yüzde 20 daha ucuz geçiş imkanı sağlayacağını kaydeden Yıldırım, PTT kart sahiplerinin HGS'nin yapışkan tipi etiketini ücretsiz alacağını söyledi.

Bakan Yıldırım, HGS'nin 17 Eylül'de ülke genelinde kullanılacağını, 2013 yılı başına kadar Kartlı Geçiş Sistemi'nin yerini almasını amaçladıklarını bildirdi.

HGS NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Okurlarımıza bu önemli bilgiyi de aktaralım. HGS kartları karayolu giriş ve çıkışlarına kurulmakta olan PTT- HGS satış ve dolum noktalarından, yurt genelinde faaliyet gösteren 4.000`i aşkın PTT noktasından hızlı şekilde satın alınabiliyor. Yakın zamanda bankalar aracılığıyla da HGS satış ve dolum işlemleri gerçekleştirilecek. 

YÜKLEMELER NASIL YAPILACAK?

HGS taktıran sürücüler yükleme işlemini bir çok farklı şekilde yapabilecekler.  PTT'ler aracılığıyla yükleme yapılabileceği gibi web sitesinden de bu işlem gerçekleştirilebilecek. Buna ek olarak SMS ve iPhone uygulaması kullanarak yükleme yapma seçenekleri üzerinde de çalışma yapılıyor. 

Araç sahipleri OGS ve KGS de olduğu gibi HGS etiketlerini de kredi kartlarına bağlatabilecekler. Bu şekilde de ödemeler otomatik hale gelebilecek. 

HGS ETİKETİNİN ÖZELLİĞİ NE?

Yeni sistemde, pasif RFID - Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi kullanılıyor. Pili olmayan, çipli, ince HGS etiketi, aracın ön camına, OGS etiketinin yapıştırıldığı yere yapıştırılıyor. Etiket, koruma teknolojisi sayesinde, yapıştırıldığı araçtan sökülmek istendiğinde, kullanılmaz hale gelmiyor. 

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