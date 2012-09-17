HGS dönemi başladı

Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde trafik akışını hızlandırmak amacıyla Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi'ne (KGS) alternatif olarak PTT ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan HGS, hizmete girdi.



HGS'yi tercih eden vatandaşlar, PTT şubelerinde 5 liraya satılan etiket yada 15 liraya satılan kart tipi etiket aldı. HGS gişelerinden ilk etiket/kart alımlarında hesaba en az yatırılması gereken ücretler 1. sınıf araçlar için 30 lira, 2. sınıf araçlar için 37 lira, 3. sınıf araçlar için 53 lira, 4. sınıf araçlar için 67,50 lira, 5. sınıf araçlar için de 81,50 lira olarak belirlendi.



Avrupa yakasından Anadolu istikametine giden sürücüler, Boğaziçi Köprüsü'nde tek gişe ile uygulanmaya başlanan HGS'ye ilgi göstermedi. Köprüde geçişler, genellikle KGS ve OGS gişelerinden yapıldı. Bazı vatandaşların HGS gişesine girip KGS ile geçmeye çalışması nedeniyle kısa süreli kuyruk oluştu.

HGS kartı olduğu halde kuyruk nedeniyle bu gişeden geçemeyen Erhan Karaaslan ''HGS uygulaması tek gişede başladı. HGS kartım olsa da sıkıntılı olabiliyor'' diye konuştu.



Hasan Kaya ise ''HGS kartı almamıştım. KGS ile HGS gişeleri ayrımı tam olarak yazmıyor. Bizde sıkıntıya girdik. Önceden uyarılmak isterdim. Hiç bir bilgim yoktu'' dedi.



HGS ile geçişlerin yüzde 20 indirimli olmasına rağmen İstanbul-Edirne, Edirne-İstanbul istikametli seyreden sürücülerin büyük bölümünün eski alışkanlıklarını sürdürdüğü görüldü. Trafik akışının sabah saatlerinde yoğun olmadığı Edirne gişelerinde, HGS'nin henüz çok fazla tercih edilmediği

gözlendi.



PTT şubeleri ile otoyol ve köprü girişlerine kurulan PTT gişelerinin yanı sıra yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından satışları yapılan HGS etiket/kartlarına, mobil yollardan da yükleme yapılabiliyor.