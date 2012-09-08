Heykel krizi

Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ’ın da davet edildiği açılışta buzları eritmenin planlarını yapıyor.

Ancak Başkan Yıldırım ve Kocaman’ın açılış törenine katılıp, katılmayacakları belirsizliğini koruyor. Yıldırım ve Aykut Kocaman’ın gelen çağrılara henüz net bir yanıt vermedikleri ifade edildi