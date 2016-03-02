'Herşey Aşktan' setinde yeni bir aşk doğdu

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Şeref Meselesi dizi setinde tanıştığı Şükran Ovalı ile uzun soluklu bir ilişki yaşamış, kısa süre önce ilişkilerinin bittiğini açıklamıştıYakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Şeref Meselesi dizi setinde tanıştığı Şükran Ovalı ile uzun soluklu bir ilişki yaşamış, kısa süre önce ilişkilerinin bittiğini açıklamıştı.

Şere

Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın aşklarını, çiftin yakın çevresi açıkladı. Yapımcılığını Özcan Deniz'in üstlendiği “Her şey Aşktan” filminde Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçen Hande Doğandemir'in filmde de Şükrü Özyıldız ile aşk yaşıyordu. Aşklarını gizli tutan çift dışarıda görüntülenmemek için Şükrü Özyıldız'ınn evinde görüşmeyi tercih ediyor.

Hande Doğandemir'in adı bir dönem Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le de anılmıştı.