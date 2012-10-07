Herkesin önünde yavru köpeğin boğazını kesti

Karamanlı Mahallesi, Parkalan Sokak'ta saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir apartmanda kapıcılık yaptığı belirtilen M.M. (39) yavru bir sokak köpeğini, tavuklarını yediği bahanesiyle mahalle sakinlerinin gözleri önünde boğazını keserek öldürdü.

Olaya şahit olan mahalle sakinleri, hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı suç aleti ekmek bıçağı ile birlikte gözaltına aldı. Zanlı polis ekipleri tarafından Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü.

Yetkililer, boğazı kesilerek öldürülen yavru köpeği otopsi yapmak üzere çöp torbasına koyarak yanlarında götürdü.(CİHAN)

