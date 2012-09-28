Herkese mutluluk diledi

Mekan çıkışında gazetecileri kırmayan çift , sokakta bir süre soruları cevapları. Rol alacağı " 20 Dakika " dizisi için Engin Akyürek ve Engin Altan Düzyatan'ın isimleri geçmesini hatırlatılması üzerine Büyüküstün, “Ben de sizden duyuyorum gazetelerden okuyorum. Seçenekleri sizden takip ediyorum. Kesinleşmiş bir şey yok” dedi. Genç oyuncu, Engin Akyürek’ in partneri olacağı haberlerinden sonra, Beren Saat fanlarının tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine, “Bunlarla ilgili bir ilgim yok” derken araya giren Saylak, “Onlara soracaksın abi” diyerek konuyu kapattı. Beren Saat ile Kenan Doğulu’ nun evlenecekleri iddiasına ise Büyüküstün, “Herkese mutluluklar” diyerek cevap verdi.