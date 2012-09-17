Her takıma lazım!

Sebastian Pinto... Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Bursaspor'a kısa sürede uyum sağladı ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Birçok maçta takımını zafere taşıyan Şilili oyuncuyla ilgili en önemli istatistik ise gol attığı karşılaşmalarda Yeşil-Beyazlılar'ın kaybetmemesi... Süper Lig ve Türkiye Kupası sınavlarında attığı gollerle takımını sırtlayan golcü oyuncu, 21 resmi maçın 13'ünde 17 gol atarken, Timsah bu karşılaşmaların hepsinden puanla ayrılmayı başardı. Bu karşılaşmaların 11'ini kazanan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, 2 karşılaşmadan ise birer puanla ayrıldı.









İşte Pinto'nun gol attığı maçlar:



