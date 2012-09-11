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Her ay bir AVM kapanacak

Financial Times'ta yayımlanan bir makalede ikinci çeyrek büyüme rakamlarının düşük çıkması sonrası Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı.

11 Eylül 2012 Salı 17:00
Her ay bir AVM kapanacak

 Ekonomide iç tüketimin sert şekilde azalması ve önceki yüksek büyüme oranlarının geride kalmasından hareketle, yazıya "Türkiye ekonomisinin enerjisi azalıyor" başlığı atıldı. Makalede görüşlerine yer verilen Mavi Jeans Genel Müdürü Cüneyt Yavuz, "Her ay bir AVM'nin kapanmasını bekliyorum" dedi.

"Turkey’s economy runs out of steam" orjinal başlığıyla yayımlanan makalede, 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 8'den daha fazla büyüyen Türkiye ekonomisinin, dün açıklanan ikinci çeyrek rakamlarına göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 büyüdüğüne dikkat çekildi.

Ankara'da bir otomobil satıcısını görüşlerine yer verilen yazıda, bu satıcını işlerinin iyi gitmediği ve önceki yıla oranla satışlarında yüzde 10 ile 15 arasında düşüş olduğu belirtildi.

Ekonomik olarak hızlı büyümenin yaşandığı dönemde vatandaşların araçlarını yenilediği ve borçlandığı bu nedenle önceki gibi bir iç talebin olmadığı da vurgulandı. İkinci çeyrekte özellikle Ortadoğu'ya olan ihracatta sıradışı bir artış yaşanmamış olsaydı, ekonomide resesyon (durgunluk) tehlikesi olabileceği de belirtildi.

Türkiye'nin 2000'li yıllarda yüksek talep, yatırım ve borçlanmanın, istikrarlı politik ve ekonomik ortamla bir araya gelmesiyle yüksek büyüme oranları yakaladığına da dikkat çekilen makalede, bugün ise durumun farklı olduğuna vurgu yapıldı.

"HER AY BİR AVM KAPANIR"

Yazıda şöyle denildi:

"Pazartesi gelen verilere bakıldığında geçen yıl yüzde 11'den fazla büyüyen inşaat sektöründe ikinci çeyrekteki artış sadece yüzde 0.4 oldu.

Mavi Jeans Genel Müdürü Cüneyt Yavuz, Türkiye'deki hızlı büyümenin bir zamanlar önemli sembollerinden olan AVM'lerden her ay bir tanesinin kapanmasını bekliyor.

"Şirketler için bunları neye dönüştürebileceğini görmek büyük fırsat" diyen Yavuz, kendi şirketinin de Türkiye'de "daha durgun bir dönem" yaşanabilme olasılığına karşı yurtdışındaki faaliyetlerini artırmayı planladığını söyledi."

Makalede ayrıca Hindistan, Çin ve Brezilya gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde ekonomik olarak yavaşlama görüldüğü için Türkiye'de de hızlı büyüme oranlarının yakalanmasını çok mantıklı olmadığına da dikkat çekildi.

(HÜRRİYET)

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