Hentbolda toplu sonuçlar

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2012-2013 sezonu bugün (22 Eylül) yapılan 5 maçla başladı.
Bayanlar Süper Ligi'nin 3. haftasında ise 4 karşılaşma oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler
51 Niğdespor-Beşiktaş..........................( 29 - 35 )
KKTC Beşparmakspor–Mersin Hentbol..............( 21 - 35 )
Trabzonspor–Ankara İl Özel İdare...............( 27 - 28 )
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Antalyaspor...( 28 - 27 )
İzmir Büyükşehir Belediyesi–Çankaya Bld. ANKA..( 30 - 33 )
Bayanlar
Çankaya Belediyesi ANKA-Orduspor...............( 37 - 25 )
Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Araç Belediyesi.( 30 - 28 )
Üsküdar Belediyesi-Yenimahalle Belediyesi......( 44 - 28 )
Maltepe Belediyesi-İzmir Büyükşehir Belediyesi.( 32 - 32 )