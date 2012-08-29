Hentbolda Süper Kupa 3 Eylül’de

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon hem lig şampiyonluğunu, hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Antalya Muratpaşa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.





Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Maliye Milli Piyango'nun kadın hentbol şubesini kapatması nedeniyle, statü gereği, Maliye Milli Piyango'nun yarı finaldeki rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süper Kupa maçında oynama hakkı kazandığı bildirildi.





Eskişehir Anadolu Üniversitesi BESYO Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.