Hentbolda perde açılıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2012-2013 sezonu 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.





Toplam 12 takımın mücadele edeceği ligin ilk haftasının maç programı şöyle:





22 Eylül Cumartesi:





13.00 51 Niğdespor-Beşiktaş (Niğde 75. Yıl S. Salonu)





13.00 Beşparmak Spor–Mersin Hentbol Spor (KKTC Atatürk S.Salonu)





13.00 Trabzonspor–Ankara İl Özel İdare (19 Mayıs S. Salonu)





15.00 Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor-Antalyaspor (THF Spor Kompleksi)





17.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi–Çankaya Belediyesi ANKA (Celal Atik S. Salonu)





24 Eylül Pazartesi:





20.00 İstanbul Yeditepe Spor – Bursa Nilüfer Belediye Spor (Esenler Hakkı Başar S. Salonu)





Statü





2012-2013 sezonu statüsüne göre Erkekler Süper Ligi son sırada bitiren 2 takım küme düşecek. İlk 8 takım ise play-off maçları oynayacak. Lig sıralamasına ise bu sezon uygulanacak olan Gençler Ligi de etki edecek. Gençler Ligi'nde elde edilen toplam puanın yüzde 10'u, o takımın elde etmiş olduğu puana eklenecek.





Play-Off maçlarında rakiplerine karşı seride 2 galibiyete ulaşan 4 takım, Dörtlü Final turuna yükselecek.





Bu turda ise rakibine karşı seride 3 galibiyeti yakalayan iki takım finale yükselecek. Final müsabakalarında rakibine karşı 3 galibiyetlik üstünlük sağlayan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.





Bu arada, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından belirlenen yeni uygulamaya göre, müsabakalarda 1 takıma 3 mola alma hakkı tanınacak.