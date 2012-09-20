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Hentbolda perde açılıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'i bu hafta oynanacak maçlarla yeni sezona başlıyor.

20 Eylül 2012 Perşembe 15:20
Hentbolda perde açılıyor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2012-2013 sezonu 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Toplam 12 takımın mücadele edeceği ligin ilk haftasının maç programı şöyle:

22 Eylül Cumartesi:

13.00 51 Niğdespor-Beşiktaş (Niğde 75. Yıl S. Salonu)

13.00 Beşparmak Spor–Mersin Hentbol Spor (KKTC Atatürk S.Salonu)

13.00 Trabzonspor–Ankara İl Özel İdare (19 Mayıs S. Salonu)

15.00 Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor-Antalyaspor (THF Spor Kompleksi)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi–Çankaya Belediyesi ANKA (Celal Atik S. Salonu)

24 Eylül Pazartesi:

20.00 İstanbul Yeditepe Spor – Bursa Nilüfer Belediye Spor (Esenler Hakkı Başar S. Salonu)

Statü

2012-2013 sezonu statüsüne göre Erkekler Süper Ligi son sırada bitiren 2 takım küme düşecek. İlk 8 takım ise play-off maçları oynayacak. Lig sıralamasına ise bu sezon uygulanacak olan Gençler Ligi de etki edecek. Gençler Ligi'nde elde edilen toplam puanın yüzde 10'u, o takımın elde etmiş olduğu puana eklenecek.

Play-Off maçlarında rakiplerine karşı seride 2 galibiyete ulaşan 4 takım, Dörtlü Final turuna yükselecek.

Bu turda ise rakibine karşı seride 3 galibiyeti yakalayan iki takım finale yükselecek. Final müsabakalarında rakibine karşı 3 galibiyetlik üstünlük sağlayan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Bu arada, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından belirlenen yeni uygulamaya göre, müsabakalarda 1 takıma 3 mola alma hakkı tanınacak. 
 
 
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