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Hentbolda açılış bayanlardan

Hentbolda sezon Bayanlar Süper Lig'i ile başlıyor.

08 Eylül 2012 Cumartesi 11:10
Hentbolda açılış bayanlardan
Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 2012-2013 sezonu yarın (9 Eylül) yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Toplam 10 takımın mücadele edeceği ligin ilk haftasının maç programı şöyle:

13.00 Çankaya Belediyesi ANKA-Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Ankara Ahmet Taner Kışlalı)

13.00 Maltepe Belediyesi-Orduspor (İstanbul Yakacık İTO)

15.00 Antalya Muratpaşa Belediyesi-Ankara Yenimahalle Belediyesi (Antalya Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi-Rize Ardeşenspor (İzmir Celal Atik)

17.00 Üsküdar Belediyesi-Kastamonu Araç Belediyesi (İstanbul Haldun Alagaş)

Statü

2012-2013 sezonu statüsüne göre Bayanlar Süper Lig'i son 2 sırada bitiren takımlar küme düşecek. Diğer 8 takım ise play-off maçları oynayacak.

Lig sıralamasına ise bu sezon uygulanacak olan Gençler Ligi de etki edecek. Gençler Ligi'nde elde edilen toplam puanın yüzde 10'u, o takımın elde etmiş olduğu puana eklenecek.

Play-Off maçlarında rakiplerine karşı seride 2 galibiyete ulaşan 4 takım, Dörtlü Final turuna yükselecek.

Bu turda ise rakibine karşı seride 3 galibiyeti yakalayan iki takım, finale yükselecek. Final müsabakalarında rakibine karşı 3 galibiyetlik üstünlük sağlayan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
 
 
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