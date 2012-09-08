Hentbolda açılış bayanlardan

Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 2012-2013 sezonu yarın (9 Eylül) yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.





Toplam 10 takımın mücadele edeceği ligin ilk haftasının maç programı şöyle:





13.00 Çankaya Belediyesi ANKA-Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Ankara Ahmet Taner Kışlalı)





13.00 Maltepe Belediyesi-Orduspor (İstanbul Yakacık İTO)





15.00 Antalya Muratpaşa Belediyesi-Ankara Yenimahalle Belediyesi (Antalya Süleyman Evcilmen)





16.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi-Rize Ardeşenspor (İzmir Celal Atik)





17.00 Üsküdar Belediyesi-Kastamonu Araç Belediyesi (İstanbul Haldun Alagaş)





Statü





2012-2013 sezonu statüsüne göre Bayanlar Süper Lig'i son 2 sırada bitiren takımlar küme düşecek. Diğer 8 takım ise play-off maçları oynayacak.





Lig sıralamasına ise bu sezon uygulanacak olan Gençler Ligi de etki edecek. Gençler Ligi'nde elde edilen toplam puanın yüzde 10'u, o takımın elde etmiş olduğu puana eklenecek.





Play-Off maçlarında rakiplerine karşı seride 2 galibiyete ulaşan 4 takım, Dörtlü Final turuna yükselecek.





Bu turda ise rakibine karşı seride 3 galibiyeti yakalayan iki takım, finale yükselecek. Final müsabakalarında rakibine karşı 3 galibiyetlik üstünlük sağlayan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.