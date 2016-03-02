Hentbol Erkekler 1. Ligi erteleme maçı

Hentbol Erkekler 1. Ligi erteleme maçında Serik Belediyesi Spor Kulübü, Aydın PTT Spor Kulübünü 34-20 yendi.

Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena'da oynanan Hentbol 1. Ligi erteleme maçında Serik Belediyesi Spor Kulübü, Aydın PTT Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 16-9 Serik Belediyespor üstünlüğüyle tamamlanan maçı, Antalya ekibi 34-20 kazandı.

Serik Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Hakan Gündüz, yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan pazar günü sahamızda oynayacağımız İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı. Amacımız ligi ilk 8 takım arasında tamamlamak ve play-off mücadelesine kalabilmek" dedi.