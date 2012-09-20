Helil vadisine gece bomba yağdı

HAKKARİ'nin Helil Vadisi'nde dün gece saatlerinde bir grup PKK'lının tespit edilmesini ardından bölge kobra tipi helikopterlerin desteğinde ateş altına alındı. Silah sesleri 20 dakika boyunca susmadı.



Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis noktası yakınlarında bulunan Helil Vadisi'nde gece saat 01.30'da bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan kobra tipi helikopterler yaklaşık 20 dikaka boyunca PKK'lıların tespit edilidği Helil Vadisi'ni yoğun bir ateş altına alırken, Sikorsky tipi helikopterle de Özel eğitimli komandoları bölgeye indirildi.Silah ve bomba sesleri Hakkari kent merkezinde de duyuldu.