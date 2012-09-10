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Hedef grup ikinciliği

Çek Cumhuriyeti ile EuroBasket 2013 Elemeleri'nde son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Basketbol takımı, karşılaşmadan en az 19 sayı farkla galip ayrılarak grubu ikinci sırada tamamlamayı hedefliyor.

10 Eylül 2012 Pazartesi 19:10
Hedef grup ikinciliği
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2013 Elemeleri'ndeki sekizinci ve sonuncu maçında yarın akşam Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelecek. '12 Dev Adam'ın bu önemli sınavı saat 19.00'da başlayacak ve NTV Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.
 
Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 82-64 kaybeden Ay-Yıldızlılar, yarınki mücadeleden 19 sayı veya daha fazla farkla galip ayrılması durumunda F Grubu'nda ikinci sıraya yükselecek. A Milli Takım, 18 sayı veya daha az farkla kazanması durumunda ise grubu üçüncü sırada bitirecek.
 
İlk senaryo gerçekleşir ve A Milli Takım, 19 sayı veya daha fazla farkla kazanırsa ikinci olup EuroBasket 2013'e katılmaya hak kazanacak. İkinci senaryoda ise Ay-Yıldızlılar, grubu üçüncü sırada tamamlamasına karşın en iyi '4 üçüncü' arasına girip şampiyona biletini almaya çalışacak.
 
Son senaryoya göre; Ay-Yıldızlılar, Çek Cumhuriyeti karşısında mağlup olursa, yine en iyi '4 üçüncü' arasına girip EuroBasket 2013'e katılım hakkı elde etmeye uğraşacak.
 
A Milli Takım, son maçında deplasmanda Portekiz'i 79-69 mağlup ederken İlkan Karaman attığı 21 sayıyla hem Ay-Yıldızlılarımız'ın hem de karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karaman ayrıca 11 ribaund alırken Ender Arslan 19 sayı, Kerem Gönlüm 11 sayı, 6 ribaund ve Doğuş Balbay da 9 sayı, 4 asistle mücadele etti.
 
Çek Cumhuriyeti de son maçında Portekiz'i kendi evinde 90-71'le mağlup etmeyi başardı. Rakibimizde Peto Benda 13.1 sayı, 6.6 ribaund; Tomas Satoransky 9 sayı, 4.9 ribaund, 5.1 asist, Jiri Welsch 7.5 sayı 2.7 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
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