Hector Cuper: 'Olumlu tek şey puan almamız oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Orduspor'un Teknik Direktörü Hector Cuper, ilk yarı ile ikinci yarıda sahada birbirinden çok farklı iki Orduspor olduğunu dile getirerek, ''İkinci yarı kötü oynadık. Bir oyuncu fazla olmamıza rağmen bulduğumuz gol pozisyonlarından yararlanamadık. Olumlu tek şey, 1 puan almamız oldu. Haftaya Galatasaray maçı var. Bugün takımımız çok düzensizdi. Bunları hafta içinde çalışmamız gerekecek'' dedi.





Sakatlanarak maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Miguel Garcia'nın durumu hakkında bilgi veren Cuper, Portekizli oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve haftaya oynayacakları Galatasaray maçına yetişeceğini dile getirdi.





Ordusporlu oyunculardan Atilla Turan, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, ''10 kişi kalan rakibimize karşı farklı bir skor alabilirdik ama olmadı. Çok fazla rüzgar vardı. Bu şartlarda 1 puan aldık. Çok da kötü değil'' şeklinde konuştu.





Mor-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Javier Umbides ise yaptığı değerlendirmede, maçın 11'e 11 devam eden bölümünde daha iyi oynadıklarını söyledi.