Heath Ledger yeniden yaratıldı!

2008 yılında vizyona giren The Dark Knight filminde, belki de Batman’den bile daha çok öne çıkan bir karakter vardı; Joker. Her ne kadar bu tablonun oluşmasında Joker’i canlandıran Heath Ledger’ın çekimlerden kısa süre sonra hayatını kaybetmesinin de katkısı olduğu yadsınamaz fakat yine de ünlü oyuncunun müthiş performansı gözardı edilecek gibi değil. Belki Heath Ledger’ı tekrar göremeyeceğiz ama Joker karakterini tekrar canlandırma fikri sizce nasıl?

Görsel efekt öğrencisi Max Wahyudi, bilgisayar tabanlı animasyon tekniğiyle Heath Ledger’ın Joker’ine yeniden hayat verdi. Gelecekte yapılacak olası bir film için bu yöntem ile Joker yeniden yaratılabilir… İşte bilgisayarla tasarlanmış Joker’den görüntüler…