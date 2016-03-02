HDP'li Akdoğan, okul ziyaretinde bulundu

-HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay ve HDP ilçe Başkanı Fikret Turgut'la birlikte Fatih Sultan Mehmet İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek idareci ve öğrencilerle görüştü.Yüksekova'daki hendek ve barikatların kapatılması için operasyon yapılacağı ve sokağa çıkma yasağının uygulanacağı haberleri, yüzlerce ailenin Van ve çevre illere göç etmesine neden olurken, ilçedeki öğrenci sayısında da büyük bir azalma oldu.