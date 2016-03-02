Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Halka Yürüyüş Yapma Çağrısına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Halka Yürüyüş Yapma Çağrısına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlığıyla verilen haber, A Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Halka Yürüyüş Yapma Çağrısına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Hdp Eşbaşkanı Demirtaş'ın Halka Yürüyüş Yapma Çağrısına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi