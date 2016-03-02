Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamasına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tv Net kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Gündüz adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamasına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlığıyla verilen haber, Tv Net kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamasına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamasına İçişleri Bakanı Efkan Ala Tepki Gösterdi.