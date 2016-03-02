Hdp Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Hdp Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Hdp Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Hdp Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy.