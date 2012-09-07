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'Hazırlanın, altın standardı geliyor'

Forbes dergisi yönetim kurulu başkanı ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Steve Forbes, son yazdığı yazısında altın standardının geri döneceğini söyledi.

07 Eylül 2012 Cuma 10:15
'Hazırlanın, altın standardı geliyor'

Forbes dergisinde dün yayımlanan yazısına göre Steve Forbes, düşük faiz oranları ve aşırı parasal genişlemenin, ABD'ye modern altın standardına dönmekten başka bir seçenek bırakmayacağını ifade etti.

"Sarı metal önümüzdeki 24 ayın en sıcak başlıklarından bir tanesi olacak" diyen Forbes, bunun nedeni olarak da "derinleşen finansal kriz" ve "dünyada gelişen olaylar"ı gösterdi.

Forbes, "Piyasaların düzgün ve verimli bir biçimde işlemesi için, güvenilir bir fiyatlandırma mekanizmasına ihtiyaç vardır. Faiz oranlarını daha önce görülmemiş seviyelerde manipüle eden Fed, efektif bir şekilde kredi sektörümüzün para ödünç verme konusunda fiyatlandırma becerisini yok etmiştir" dedi.

Başkan Richard Nixon döneminde 1971 yılında altın standardından vazgeçen ABD'de şimdiki Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney, altın standardı konusunda çok net bir görüş belirtmese de, Cumhuriyetçi Parti komisyonu bu konuyu tartışmaya açmak için üyelerine çağrıda bulundu.

Altın standardının kabul edilmesi durumunda Amerikan dolarının değeri, altının belirli bir ağırlığına sabitlenmiş olacak.
 

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