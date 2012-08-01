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Haydi Tello bir daha

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kadrosunda Marsilya ile mücadele eden Tello, yarın ki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yine Marsilya'ya karşı mücadele edecek ama bu kez Eskişehirspor'un futbolcusu olarak.

01 Ağustos 2012 Çarşamba 16:30
Haydi Tello bir daha
Eskişehirspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşıyor. 37 yıl aradan sonra Avrupa'da boy gösteren Es-Es'ler için elbette ki bu maçın önemi çok büyük. Bütün takım ilk maçı kazanarak rövanş için üstünlük elde etmek istiyor. 

Ancak bir futbolcu var ki o rakibe hiç yabancı değil. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile aynı grupta yer alan Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan, şimdi Eskişehirspor'un futbolcusu olan Şilili Alvaro Tello. 2013 yılına kadar Es-Es forması giyecek oyuncu o dönemde Beşiktaş'ın kadrosunda yer alıyordu. 

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi ilk maçı 2-0 kazanırken, İnönü Stadı'nda oynanan  ve Beşiktaş'ın  2-1 üstünlüğü ile biten 2. maçta onun imzası vardı. 2007-2008 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş için mücadele eden Tello, yarın oynananacak Avrupa mücadelesinde de Eskişehirspor için mücadele edecek.

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