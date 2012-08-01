Haydi Tello bir daha

Eskişehirspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşıyor. 37 yıl aradan sonra Avrupa'da boy gösteren Es-Es'ler için elbette ki bu maçın önemi çok büyük. Bütün takım ilk maçı kazanarak rövanş için üstünlük elde etmek istiyor.





Ancak bir futbolcu var ki o rakibe hiç yabancı değil. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile aynı grupta yer alan Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan, şimdi Eskişehirspor'un futbolcusu olan Şilili Alvaro Tello. 2013 yılına kadar Es-Es forması giyecek oyuncu o dönemde Beşiktaş'ın kadrosunda yer alıyordu.





Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi ilk maçı 2-0 kazanırken, İnönü Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile biten 2. maçta onun imzası vardı. 2007-2008 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş için mücadele eden Tello, yarın oynananacak Avrupa mücadelesinde de Eskişehirspor için mücadele edecek.



