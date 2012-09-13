Hayal 4 ay sonra tahliye olabilir

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink cinayeti davasında kararın açıklanmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen dava dosyasını Yargıtay’a eksiksiz bir şekilde gönderemedi. Dosya, 6 Haziran’da Yargıtay’a gönderilmiş, ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘eksik tebligat’ gerekçesiyle dosyayı Mahkeme’ye iade etmişti.

AGOS'un haberine göre, dosyanın Yargıtay'a eksiksiz bir şekilde gönderilmemesi nedeniyle Yasin Hayal, 6 yıllık tutukluluk süresinin sona ereceği 23 Ocak 2013’te tahliye olacak.

Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, “Mahkemenin kararına göre tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat ettiği için tutukluluk sınırı en fazla 6 yıl. Kalan 4 ay içinde Yargıtay’ın kararını açıklaması neredeyse imkânsız” dedi.

Dosya Yargıtay’a bugün ulaşsa bile önce Başsavcılığa gidecek. Savcılığın görüşü tüm taraflara tebliğ edilecek. Ardından Yargıtay’ın ilgili dairesi dosyayı ele alacak. Sanık avukatları da Yargıtay’da duruşma talep edecek.