Hawkins kaptan oldu

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş’tan transfer edilen tecrübeli isim David Hawkins takım kaptanlığına getirilirken, Ender Arslan da takımın ikinci kaptanlığını yapacak.





Geçen sezon Ergin Ataman yönetimindeki Beşiktaş Milangaz’da da takım kaptanlığını yürüten 1982 doğumlu Hawkins, siyah-beyazlı takımın lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve FIBA EuroChallenge kupalarını kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Galatasaray Medical Park’ta ikinci sezonunu geçirecek olan 1983 doğumlu Ender Arslan ise, Sarı-Kırmızılı formayla geçen sezon toplam 54 resmi maça çıktı.