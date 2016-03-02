Havza'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu!

Olay dün Samsun'un Havza İlçesi Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. 155 polis imdat telefonunun arayan bir kişi, 55 LM 753 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğunu ve araç içinde 3 kişi olduğunu ihbar etti.