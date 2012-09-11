Hava harekatında 25 terörist ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın kamp olarak kullandığı Kavaklı bölgesi dün gece F-16 savaş uçakları tarafından bombalandı. İnsansız hava araçları ile bölgede 25 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Terör örgütünün yoğun olarak kullandığı Kavaklı kampında, özellikle Geçimli Karakolu ve Beytülşebap ilçesine saldıran teröristlerin barındığı biliniyor. Kampta; Çukurca, Hakkari ve Şırnak kırsalında eylem yapan yaklaşık 200 PKK'lının bulunduğu tahmin ediliyor. PKK'nın, kaçırdığı kişileri buraya getirip sözde mahkemeler kurup sorguladığı da gelen bilgiler arasında