Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Hatların kime ait olduğu ortaya çıkacak

Üzerine kayıtlı kaç hat olduğu, kullanılan hattın kime ait olduğu internet üzerinden sorgulanabilecek.

14 Eylül 2012 Cuma 14:00
Hatların kime ait olduğu ortaya çıkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu hatlarında kayıtlı kişi ile kullanıcıların farklı olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları çözmek için harekete geçtiklerini belirterek, vatandaşların, çok yakın bir süreç içerisinde, üzerilerine kayıtlı kaç hat olduğunu, kullandığı hattın kime ait olduğunu internet üzerinden sorgulayabileceğini bildirdi.

Bakan Yıldırım, açık hat olarak tabir  edilen, kişilerin kendi bilgileri dışında, kimliklerinin kullanılarak adlarına  cep telefonu abonelik sözleşmesi yapılan hatların, kötü niyetli kişiler  tarafından kullanılabildiğine dikkati çekti.  

Açık hat kullanıcılarının yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için hayata geçirecekleri yeni uygulamayla abonelerin internet üzerinden adlarına kayıtlı  bulunan hatları sorgulayabileceklerini kaydeden Yıldırım, herkesin kendi adına  kaç tane abonelik açıldığını görebileceğini, bu hatlardan istemediği varsa kapattırabileceğini bildirdi.

Böylece, telefonun kullanıcısıyla  abonesinin mümkün olduğunca aynı kişi olmasının sağlanacağını ifade eden Yıldırım, “Hem  haberi bile olmadan abone yapılmış kişilerin mağduriyeti hem de istediği halde  asıl hat sahibini tanımadığı için telefonu kendi üzerine kaydettiremeyen  kullanıcıların mağduriyeti giderilmiş olacak” dedi.

Suç örgütlerince kullanılabiliyor

Vatandaşların haberi olmadan adlarına açılan hatların terör örgütü ve suç  örgütlerince de kullanılabildiğine işaret eden Yıldırım, bu durumun hem  vatandaşların mağduriyeti hem de emniyet açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu  söyledi.

Bu konuda kendilerine ulaşan çeşitli şikayetler olduğunu anlatan  Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu şikayetlerden bazıları, kişilerin bilgisi ve rızası dışında açılan  hatların kötü niyetli olarak kullanımından etkilenen, hattın sahibi olarak  görünen masum vatandaşlardan geldi. Şikayet sahiplerinin bir kısmı da herhangi  bir nedenle açık hat almış olan iyi niyetli kullanıcılardır. Bunlar, hatları  kendileri adına kaydettirmek istediklerinde, asıl aboneyi bulamadıkları için bunu  gerçekleştiremiyorlardı. Ayrıca bu kullanıcılar, bu hatlar üzerinde numara  taşıma, tarife değiştirme, kampanyalara katılma gibi işlemleri yaptıramadıkları  için mağdur olduklarından yakınıyorlardı. Başlatacağımız yeni uygulamayla  internet üzerinden herkes ismine kayıtlı hatları inceleyecek, istemediklerini  iptal ettirecek. Kendisinin kullandığı başkasına kayıtlı hatları da kolaylıkla  kendi adına kaydettirebilme imkanı getiriyoruz.

Vatandaşlar, uygulama başladıktan sonra mutlaka sisteme girip adlarına  kaç hat bulunduğunu kontrol etsinler. Mağduriyet yaşamamak için, haberleri  olmadan açılan hatları mutlaka kapattırsınlar.”

Bakan Yıldırım, cep telefonu operatörlerinin, 12 ay içerisinde, açık  hatların oluşturduğu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler  alacağını da bildirdi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim