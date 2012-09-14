Hatların kime ait olduğu ortaya çıkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu hatlarında kayıtlı kişi ile kullanıcıların farklı olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları çözmek için harekete geçtiklerini belirterek, vatandaşların, çok yakın bir süreç içerisinde, üzerilerine kayıtlı kaç hat olduğunu, kullandığı hattın kime ait olduğunu internet üzerinden sorgulayabileceğini bildirdi.



Bakan Yıldırım, açık hat olarak tabir edilen, kişilerin kendi bilgileri dışında, kimliklerinin kullanılarak adlarına cep telefonu abonelik sözleşmesi yapılan hatların, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabildiğine dikkati çekti.



Açık hat kullanıcılarının yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için hayata geçirecekleri yeni uygulamayla abonelerin internet üzerinden adlarına kayıtlı bulunan hatları sorgulayabileceklerini kaydeden Yıldırım, herkesin kendi adına kaç tane abonelik açıldığını görebileceğini, bu hatlardan istemediği varsa kapattırabileceğini bildirdi.



Böylece, telefonun kullanıcısıyla abonesinin mümkün olduğunca aynı kişi olmasının sağlanacağını ifade eden Yıldırım, “Hem haberi bile olmadan abone yapılmış kişilerin mağduriyeti hem de istediği halde asıl hat sahibini tanımadığı için telefonu kendi üzerine kaydettiremeyen kullanıcıların mağduriyeti giderilmiş olacak” dedi.



Suç örgütlerince kullanılabiliyor



Vatandaşların haberi olmadan adlarına açılan hatların terör örgütü ve suç örgütlerince de kullanılabildiğine işaret eden Yıldırım, bu durumun hem vatandaşların mağduriyeti hem de emniyet açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.



Bu konuda kendilerine ulaşan çeşitli şikayetler olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



“Bu şikayetlerden bazıları, kişilerin bilgisi ve rızası dışında açılan hatların kötü niyetli olarak kullanımından etkilenen, hattın sahibi olarak görünen masum vatandaşlardan geldi. Şikayet sahiplerinin bir kısmı da herhangi bir nedenle açık hat almış olan iyi niyetli kullanıcılardır. Bunlar, hatları kendileri adına kaydettirmek istediklerinde, asıl aboneyi bulamadıkları için bunu gerçekleştiremiyorlardı. Ayrıca bu kullanıcılar, bu hatlar üzerinde numara taşıma, tarife değiştirme, kampanyalara katılma gibi işlemleri yaptıramadıkları için mağdur olduklarından yakınıyorlardı. Başlatacağımız yeni uygulamayla internet üzerinden herkes ismine kayıtlı hatları inceleyecek, istemediklerini iptal ettirecek. Kendisinin kullandığı başkasına kayıtlı hatları da kolaylıkla kendi adına kaydettirebilme imkanı getiriyoruz.



Vatandaşlar, uygulama başladıktan sonra mutlaka sisteme girip adlarına kaç hat bulunduğunu kontrol etsinler. Mağduriyet yaşamamak için, haberleri olmadan açılan hatları mutlaka kapattırsınlar.”



Bakan Yıldırım, cep telefonu operatörlerinin, 12 ay içerisinde, açık hatların oluşturduğu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alacağını da bildirdi