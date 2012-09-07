Hastanelerin bu hizmeti parayla!

Birçok kişi hatların ücretli olduğundan habersiz. Uygulamanın ücretsiz olması gerektiği belirtiliyor.



Hastanelerden randevu almak için “182 Hastane Randevu Merkezi”ni, şikayet bildirmek için de “184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi”ni arayan vatandaştan her arama için ücret alınıyor.



Çağrı merkezlerini arayarak operatörle canlı görüşme yapan vatandaşlar, her görüşme için ortalama 4 lira ödemek zorunda kalıyor. Bu aramaların ücretsiz olduğunu düşünen vatandaş, faturalarında bu ücretleri görünce adeta şoke oluyor. Bunun vatandaş için ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade eden Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, telefonla randevunun genelde okuma yazma bilmeyenler tarafından tercih edildiğini belirtti.



ÜCRETSİZ VERİLMELİ



Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta muayene ücreti ödemiyor ama randevu almak için 4 lira ödüyor. Üstelik tek aramada randevu almak neredeyse imkansız. Dolayısıyla defalarca aramak zorunda kalıyor. Bu kişilerin bilgisi ve onayı olmadan faturalarından ücret tahsil ediliyor. Demek parası olmayan vatandaş bu hizmet alamayacak.”Uygulamanın hemtüketici hukukuna hem hasta haklarına aykırı olduğunu savunan Demir, devletin bu hizmeti ücretsiz vermek zorunda olduğunu kaydetti. Demir, aynı ücret uygulamasının Sağlık Bakanlığı Şikayet hattı için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

