Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Hastanelerin bu hizmeti parayla!

Hastanelerden randevu almak için ‘Alo 182’, şikayet içinse ‘Alo 184’ü arayan vatandaşlar her arama için ortalama 4 lira ödüyor.

07 Eylül 2012 Cuma 14:40
Hastanelerin bu hizmeti parayla!

 Birçok kişi hatların ücretli olduğundan habersiz. Uygulamanın ücretsiz olması gerektiği belirtiliyor.

Hastanelerden randevu almak için “182 Hastane Randevu Merkezi”ni, şikayet bildirmek için de “184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi”ni arayan vatandaştan her arama için ücret alınıyor.

Çağrı merkezlerini arayarak operatörle canlı görüşme yapan vatandaşlar, her görüşme için ortalama 4 lira ödemek zorunda kalıyor. Bu aramaların ücretsiz olduğunu düşünen vatandaş, faturalarında bu ücretleri görünce adeta şoke oluyor. Bunun vatandaş için ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade eden Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, telefonla randevunun genelde okuma yazma bilmeyenler tarafından tercih edildiğini belirtti.

ÜCRETSİZ VERİLMELİ

Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta muayene ücreti ödemiyor ama randevu almak için 4 lira ödüyor. Üstelik tek aramada randevu almak neredeyse imkansız. Dolayısıyla defalarca aramak zorunda kalıyor. Bu kişilerin bilgisi ve onayı olmadan faturalarından ücret tahsil ediliyor. Demek parası olmayan vatandaş bu hizmet alamayacak.”Uygulamanın hemtüketici hukukuna hem hasta haklarına aykırı olduğunu savunan Demir, devletin bu hizmeti ücretsiz vermek zorunda olduğunu kaydetti. Demir, aynı ücret uygulamasının Sağlık Bakanlığı Şikayet hattı için de geçerli olduğuna dikkat çekti.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim