Hastanelerde o ücret geri geliyor

Hastalar profesör ya da doçente tedavi olmaları halinde fark ödeyecek. Her türlü tedavide doçentlerde üst sınır 60 Türk Lirası, profesörlerde 100 lira olacak Tedavi ve ilaç harcamalarının 35 milyar liraya ulaşması üzerine sağlık sektörünün geleceğine dair yeni kararlar alındı. Tam Gün Yasası'nın ardından kaldırılan profesör ve doçent ünvanlı hekimlere ödenen fark ücreti geri getiriliyor.



BAŞI AĞRIYAN GİDİYOR



Borç yükü altındaki üniversite hastanelerine nefes aldırması planlanan düzenlemede son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek. Düzenleme hayata geçirilirse üniversite hastanelerindeki tedavilerde hastalar ek ücret verecek.



Her türlü tedavide doçentlerde üst sınır 60 Türk Lirası, profesörlerde 100 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, hoca farkının geri getirilme gerekçesini "Her başı ağrıyan profesör ve doçente gidiyor. Ağır ve özellikli hastalara aynı zamanda bilimsel araştırmalara hocalar vakit ayıramıyor" sözleriyle açıkladı.



YATAN HASTADAN KATILIM PAYI



Geçen yıl kanunla yapılan yatan hastalardan katılım payı alınması uygulamasının da yeni yıldan itibaren uygulamaya geçeceği belirtildi. Hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlardan yapılan harcamanın yüzde 1'i kadar katılım parası tahsil edilecek. Hastayı koruma adına ağır ameliyatlarda çok fazla ödeme yapılmaması için asgari ücret tavanı koyuldu. Örneğin 100 bin liralık ameliyat olan bir vatandaştan 1.000 lira yerine net ücret olan 701 TL alınacak.



500 MİLYONLUK İSRAF ÖNLENECEK



Sektörle üç yıl önce imzalanan global ilaç bütçesine ilişkin ise EKK'da herhangi bir karar alınmadı. SGK bünyesinde kurulacak komisyon ilaca ilişkin hayata geçirilecek düzenlemeleri karara bağlayacak. Hipertansiyon, mide, kemik erimesi ve kollestrol ilaçlarında teropatik eşdeğerlik uygulamasına geçilecek.



Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara etken maddesi aynı olmasına rağmen 5 ile 40 lira ödenmesinin önüne geçilecek. Belirlenecek eşdeğer fiyat sınırını devlet ödeyecek. Böylece aynı tedaviyi sağlamasına rağmen gereksiz yere yapılan 500 milyon liralık ödeme tarihe karışacak.



Avuç içi uygulaması 20 ilde başladı



SGK'nın sağlık alanındaki suistimalleri önlemek için hazırladığı 'Avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi' 20 ilde uygulamaya başlandı. Ağrı, Amasya, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak ve Yozgat illeri uygulamanın başladığı iller oldu. Diğer 61 ilde ise uygulamaya 15 Kasım'da başlanacak. Yeni sistemle biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayan kişi sağlık kuruluşunda muayene olamayacak ve ilacını alamayacak.(BUGÜN)