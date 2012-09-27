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Hasip Kaplan'dan çarpıcı iddia

BDP'li vekil Kaplan, Adalet Bakanlığı'ndan kendisine izin verilmesi halinde 3 kişi ile birlikte İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmeden sonra ölümleri durdurabileceğini öne sürdü.

27 Eylül 2012 Perşembe 19:05
Hasip Kaplan'dan çarpıcı iddia

 BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Adalet Bakanlığı'nın vereceği bir izinle, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile yapacağı bir görüşme sonucu çatışmalı ortamı ve ölümleri durdurabileceğini iddia etti.

Kaplan, görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülebileceği mesajını verirken, şunları yazdı: "20 yaş zamansız ölümler, acılar, sorunun nedeni değil; kurbanıdır. Siyaset an itibariyle tarihi, ağır sorumluluk altındadır. Birlikte çözebiliriz, sessiz görüşmeler, diplomasi, ortak akıl. Bazen daha etkili ve sonuç alıcı olabilir. Kaybedilen 12 yıl ve kaybettiklerimize bakarak, herkes önemli dersler çıkarabilir. Siyasilerin hepsi vicdan muhasebesindeler ya sorunu çözerler, ya da sorun onları çözer.

Çözüm umudunu güçlendirmek için herkes sorumludur. 12 yıl nasıl heba edildi, sınır ötesine çekilme sonrası Oslo ve siyasetin kaybettikleri, artık ölüm değil, çözüm olsun mecliste, dağda, cezaevinde, Oslo'da, Ankara'da, heryerde. Tüm aktörlerle müzakere, yeni bir sayfa açma zamanı. Görüşme notları orijinal bize verilen saman kağıtlara kurşun kalemle yazmıştım."

Kürt açılımı, Oslo ve Habur süreçlerinin iyi yönetilemediğini savunan Kaplan, şöyle devam etti: "Birinci barış grubu Şemdinli'den giriş yaptı, tutuklandılar, ceza verildi. 1999-2004 PKK sınır ötesine gecti, 500 kisi pusularda öldürüldü, 5 yıl silahlar sustu, ama siyasette sustu, çözüm üretmedi. Açılım ve Oslo süreci Habur 2'nci barış grupları gelişi yonetilemedi, beceriksizlikten, ders çıkarılmalı. Bu sefer kalıcı bir adım atılmalı anamuhalefet süreçte olumlu rol oynamalı, silahları, ölümleri durdurmak mümkün. Çözüm sürecine katkı sunabilirim, 12 yıl önce olduğu gibi, yanımda 3 kişi Adalet Bakanı, hukumet izin versin, İmralı'da bir görüşme bile önemli. Yeni bir sayfa açma zamanı."

Kaplan, Abdullah Öcalan'ın 12 yıl önce yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden sonra kendisi ile 'Avukatı' sıfatıyla yaptığı görüşme notlarının görüntüsünü de yayınladı.

Kurşun kalemle yazılan notların bazılarının altlarının çizilerek işaretlendiği görüldü.

 

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