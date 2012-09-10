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Hasan Şaş: 'Oyuncuların performansından memnunuz'

Galatasaray yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, liglere verilen arada oynadıkları hazırlık maçlarında, oyuncuların göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını söyledi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 21:45
Hasan Şaş: 'Oyuncuların performansından memnunuz'
Kartal Stadı'nda, Kartalspor ile oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-0 kazandığı karşılaşmanın çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, "Milli Takım arasını iyi değerlendirmek istiyorduk. İki hazırlık maçı oynadık. Bu maçlarda daha çok oynamayan oyuncular yer aldı. Amacımız, bu futbolcuların fizik seviyelerini diğer arkadaşlarımıza yaklaştırmak. Oyuncuları tebrik etmek lazım. Gerçekten ciddi maçlar oynadılar. Genova maçını çok beğendik. Daha çok maçlarımız olduğu zamanlarda bu oyunculara ihtiyacımız olacaktır. Onlar da ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. Görev verildiğinde gerekeni yapacaklardır" diye konuştu. 
 
"Furkan'ın eksiği biraz fazla" 

Yeni transferlerden Cris ve Furkan'ın form durumları için genç hoca, şunları kaydetti: "Furkan, Kayseri'de kamp dönemi geçirmedi, bu nedenle onun eksiği biraz fazla. Cris, tecrübesiyle bize faydası olacağını düşünüyorum. Zaten kariyeri belli oyuncu. Onu daha hazır gördük." 
 
Selçuk İnan yorumu 

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Hollanda ile oynanan karşılaşmada Selçuk İnan'ı oynatmamasıyla başlayan eleştiriler konusunda Şaş, "Milli Takım maçı olduğu için açıklama yapma gereği duymuyoruz. Selçuk ve Milli Takım'a başarılar diliyoruz." 
 
Sakatlar Manchester United maçına yetişiyor 

Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Dany ve Hakan Balta'nın son durumlarının sorulması üzerine Hasan Şaş, "Dany ve Hakan Balta'nın kasık bölgelerinde sakatlıkları var. Ama bu iki oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız Manchester United maçına kadar geçecek sakatlıkları var" diye cevapladı. 
 
Engin oynayabilir 

Hasan Şaş, Engin Baytar'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabileceğini sözlerine ekledi. 
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