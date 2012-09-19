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HAS Parti kapandı !

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti)’nin fesh edilmesine yönelik oylama, partinin Ankara’daki genel merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 165 delege oyuyla feshedildi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 18:04
HAS Parti kapandı !

 

AK Parti’yle bütünleşme kararı alan HAS Parti’de Olağanüstü Kongre gerçekleştirildi. Partinin genel merkezindeki kongrede oylama yapıldı.

Partinin kapatılmasına karşı çıkan bazı delegeler oylamayı protesto etti.

Delegelerin 165'i partinin kapatılması yönünde oy kullanırken 12 kişi partinin devam etmesini istedi, 2 oy geçersiz sayıldı.

 

Böylece partinin fesh işlemlerinin başlanmasına karar verildi.

Kongrede konuşma yapan HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Sayın Başbakan'ın bu samimi teklifine olumlu yanıt verdik. Bu teklif aslında sözümüzün gücünü ve itibarını göstermektedir. Bu teklif, yeni Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştirme teklifidir'' dedi.

Pazarlık içinde olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: “İnşallah hiçbir zaman küçük hesapların, çıkarların içinde olmadığı gibi bundan sonra da inşallah ve asla olmayacaktır. Rabbimiz Allah'tır, yönelişimiz O'nadır, imanımız da kalbimiz de budur. Bundan sonra söylenen her şey lafügüzaftır.”

Partililerden hellallik isteyen Kurtulmuş, ''Siz beni bırakmadıkça ben sizin hiçbirinizi bırakmayacağım'' diye konuştu.

Öte yandan, parti başkanlığı önünde toplanan bir grup partili fesih için toplanan kongreyi protesto etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül’de Numan Kurtulmuş'a ve kurmaylarına parti rozeti takacak.


 

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