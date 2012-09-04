Harun Erdenay galibiyetten emin

(A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, İtalya maçı öncesinde iddialı konuştu.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Erdenay, İtalya maçının hazırlıklarının çok iyi gittiğini, takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





''Yarın grupta çok önemli bir İtalya maçına çıkacağız. Bu maç gruptaki yerimizi belirleme açısından büyük önem taşıyor. İtalya, altıda altı galibiyetle neredeyse gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. İtalya maçından alacağımız galibiyet bizi büyük ölçüde rahatlatacak. Yarın sabah yapacağımız şut antrenmanından sonra kampta maç saatini beklemeye başlayacağız. Eksiğimiz yok, Kerem Gönlüm, maçta iğneyle oynayacak. İtalya'yı 55 yıldır yenemiyoruz. Maça yoğun ilgi var. Karşılaşmanın bütün biletleri tükenmiş. Kayseri seyircisinin desteğiyle İtalya maçında 12 dev adam bir galibiyete daha imza atacak.''





Milli takımda skorer guard pozisyonunda oynayan Sinan Güler de İtalya'ya karşı önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, ''İtalya'ya karşı oynadığımız ilk maçta son beş dakikaya kadar iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen sahadan mağlup ayrılmıştık. Gruptan çıkma adına kalan üç maçımızı da kazanmak zorundayız. Umuyorum ki yarın Kayserili basketbolseverlerin desteğiyle galibiyete ulaşacağız'' diye konuştu.





Kerem Gönlüm de guruptan çıkma adına İtalya'yı yenmek zorunda olduklarını bildiklerini ifade ederek, ''Belarus maçının ardından gruptan çıkma adına çok önemli bir maça daha çıkacağız. Yarın kendi seyircimiz önünde İtalya'ya karşı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle sahadan mutlu ayrılan taraf biz olacağız'' diye konuştu.





Avrupa Şampiyonası elemeleri F Grubu'nda, yarın İtalya ile oynayacağı maç için Kayseri'de bulunan (A) Milli Basketbol Takımı, karşılaşma hazırlıklarını maçın yapılacağı Kadir Has Spor Salonu'nda sürdürdü.