Haremin sultanı bulundu

ÖNÜMÜZDEKİ günlerde ekrana gelmeye başlayacak “Harem” dizisinin aranan oyuncusu bulundu. Abide Sultan rolünü Gamze Karaman üstlendi. Uzun süredir bu rolü canlandıracak oyuncuyu arayan, hatta Twitter’dan bile duyuru yapan Gani Müjde, sonunda Karaman’da karar kıldı. Levent Üzümcü, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz’in başrolü paylaştığı “Harem” için anlaşmaya varılan bir diğer isim de Twitter ünlüsü Ömür Özdemir oldu. Özdemir sosyal medyada ‘Cerilevis’ lakabıyla tanınıyor