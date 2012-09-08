ÖNÜMÜZDEKİ günlerde ekrana gelmeye başlayacak “Harem” dizisinin aranan oyuncusu bulundu. Abide Sultan rolünü Gamze Karaman üstlendi. Uzun süredir bu rolü canlandıracak oyuncuyu arayan, hatta Twitter’dan bile duyuru yapan Gani Müjde, sonunda Karaman’da karar kıldı. Levent Üzümcü, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz’in başrolü paylaştığı “Harem” için anlaşmaya varılan bir diğer isim de Twitter ünlüsü Ömür Özdemir oldu. Özdemir sosyal medyada ‘Cerilevis’ lakabıyla tanınıyor
Haremin sultanı bulundu
Gani Müjde uzun süredir aradığı oyuncuyu buldu, “Harem” dizisinin Abide Sultan’ı Gamze Karaman oldu.
08 Eylül 2012 Cumartesi 16:54