Hapisten böyle kaçacaklardı!

Öğle yemeğinden sonra içerisinde yemek ve kağıt tabaklar dolu çöp poşetlerine giren 2 hücre arkadaşı, görevliler tarafından bu şekilde dışarı çıkarılacaklarını düşündü. İsimlerinin Sidney da Cruz (24) ve Carlos Pereira (18) olduğu öğrenilen mahkumların garip planı, görevlilerin plastik poşetlerin titrediğini görmesiyle suya düştü.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da araba çalma suçundan hapiste bulunan mahkumların başarısız firar planı, tutukluluk sürelerinin uzamasına neden olacak gibi görülüyor.