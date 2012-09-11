Hangi emeklilerin maaşı düşürülecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 1.5 milyon SSK emeklisinin intibak işlemlerine ilişkin dosyaları üzerindeki incelemelerini tamamladı.



SGK, intibakı yapılan personelin öncelikle aylıklarının doğru bağlanıp bağlanmadığını inceledi. Ardından, hazırlanan bilgisayar programı uyarınca intibak işlemlerini yaptı.



Habertürk'ün haberine göre, tüm dosyaları tek tek inceleyen SGK, 1.5 milyon kişiden 3 bin 500'ünün aylığının daha önce yüksek bağlandığını, 2 bin 500'ünün aylığının ise eksik bağlandığını tespit etti.



Daha önce yüksek aylık bağlandığı belirlenen emeklilerden, geriye doğru beş yıl için fark alınacak. Fazla yapılmış ödemeler, eylül ayından başlamak üzere, emeklilerin aylıklarının dörtte birine kadar yapılacak kesintilerle tahsil edilecek. Ancak, geriye dönük alınacak bu paralara faiz işletilmeyecek.



Emekli aylıkları daha önce eksik bağlandığı tespit edilen vatandaşlara ise emekli oldukları tarihten bugüne kadar ödenmesi gereken farklarının tamamı peşin olarak ödenecek. Farklar, emeklilerin hesabına doğrudan yatırılacak.



MAAŞI EKSİK BAĞLANANLARA PEŞİN ÖDEME

SGK yetkilileri, hatalı aylık bağlanmasının geçmişte emekli aylığı hesaplama işlemlerinin manuel ortamda yapılmasından ya da vatandaşların yanlış bilgi vermesinden kaynaklandığını belirtti.



Yetkililer, sigortalıların aylık miktarını etkileyen aylık bağlama oranlarının tespitinde dikkate alınan yaşın hesabında dosyadaki nüfus belgeleri ile nüfus kütüklerinin farklı olması, kullanıcılar tarafından yaşın, prim gün sayısının ve göstergenin yanlış tespit edilmesi, ödeme sistemine bilgilerin manuel olarak hatalı girilmesi gibi nedenlerden dolayı geçmişte aylıkların hatalı tespit edildiğini ifade etti.



5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 96. maddesine göre, aylıkları hatalı hesaplanan kişilerden, fazla yapılan ödemelerin, hatanın fark edildiği tarihten geriye doğru tahsilinin öngörüldüğünü kaydeden yetkililer, bu hataların, intibak hesaplamasından bağımsız olarak tespit edildiğini vurgularken, 1 milyon emeklinin incelemesinin devam ettiğini, ancak incelemesi devam edenlerin aylıkları bağlanırken otomasyona geçilmiş olduğu için o dosyalarda hatalı işlem sayısının çok düşük olduğunu aktardı.