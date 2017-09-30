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Hande Erçel'in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir

Son günlerin en çok konuşulan ismi Hande Erçel'in sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir? Oynadığı Güneşin Kızları dizisinden sonra en çok konuşulan isim olan Hande Erçel'in sevgilisi Mehmet Dinçerler merak ediliyor. Peki MEhmet Dinçerler kimdir.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:37
Hande Erçel'in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir

Güneşin Kızları dizisinde başrol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan aşk yaşadıkdan sonra 2 yıl Ekin Mert Daymazla aşk yaşayan Hande Erçel mutluluğu sonunda buldu. Mayıs ayından beri aşkların kapısını kapatan Hande Erçel'in yeni sevgilisi iş adamı Mehmet Dinçerlerden başkası değil. 

Baklava Kralının Oğlu!

Hacı SAyid baklavalarının oğlu Mehmet Dinçerler 5 yılda büyük bir yükselişe geçti. Gloria Hean's Coffees'i yeniden yapılandırarak alan Dinçerler, batmakta olan şirketi alarak 63 mağaza açarak Gloria Jean's Coffees'i almayı başardı. 

Çapkın olarak biliniyor!

Hande Erçel'in sevgilisi sanat camiasının çapkın kişileri arasında yer alıyor. Özellikle ilk olarak aşk yaşamaya başladığı Deniz akkaya sonrası adını sıkça duymaya başlamıştık. Hemen ardından ünlü şarkıcı Ece seçkin'le aşk yaşayan ünlü iş adamı son olarak kalbini Hande Erçel'e kaptırarak adını daha sık duyacağız gibi duruyor. 

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