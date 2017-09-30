Hande Erçel'in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir

Son günlerin en çok konuşulan ismi Hande Erçel'in sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir? Oynadığı Güneşin Kızları dizisinden sonra en çok konuşulan isim olan Hande Erçel'in sevgilisi Mehmet Dinçerler merak ediliyor. Peki MEhmet Dinçerler kimdir.