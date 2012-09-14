Hamzaoğlu: 'Daha iyiye gidiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi.





Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, lige verilen arada Karşıyaka ile oynadıkları hazırlık maçında eksiği olan oyunculara forma şansı tanıdıklarını belirtti.





Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Hamzaoğlu, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına hazırız. Sadece Bikoko'nun sakatlığı tam olarak geçmedi. Maça yetişmesi zor gözüküyor. Mehmet Yılmaz da tam hazır değil. Hakan Ateş ve Emin Aladağ bizimle çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendisini ispatlamış bir ekip ve istikrarlı bir kadrosu var. İyi bir takımla oynayacağız. Çok kolay bir maç olmayacak, ama biz de her geçen gün daha iyiye giden bir takımız. Pazar günü iyi futbol, iyi mücadele ve alacağımız iyi sonuçla yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi.