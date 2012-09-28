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Hamza Yerlikaya destek turunda

Federasyon başkanlığına aday olduğunu açıklayan Hamza Yerlikaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret ederek, destek istedi.

28 Eylül 2012 Cuma 16:50
Hamza Yerlikaya destek turunda
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret ederek, destek istedi.

Altepe, Merinos'taki Gönül Dostları Sofrası'nda misafir ettiği Yerlikaya'nın adaylığının hayırlı olması diledi. Özellikle futbol dışındaki spor branşlarının il genelinde yaygınlaştırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Altepe, güreş sporunun da bu branşlardan biri olduğunu vurguladı. 

Ata sporu olması nedeniyle bu alana özel ilgi gösterdiklerini, Bursa'da güreş için ayrı salonlar bulunduğunu, ''Daha iyisi olsun'' diye mesai harcadıklarını anlatan Altepe, ''Biz şöhretlere oynamak yerine tabana yayılarak, güreşi il genelinde hakim kılmak niyetindeyiz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Bursa'nın spor kenti olması için uğraştıklarını, kendi dönemlerine kadar yapılan 22 spor tesisine 100 tesis daha ilave ettiklerini kaydeden Altepe, milyonlarca dolarlık yatırım bütçesi bulunan ve ''Timsah Arena'' olarak bilinen stadın da bu yatırımlardan biri olduğunu bildirdi.

Hamza Yerlikaya da Altepe'nin spora ve güreşe yaptığı yatırımların herkes tarafından bilindiğini belirterek, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu ve başkanın bu konudaki desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Yerlikaya, şöyle dedi:

''25 sene boyunca güreşin içerisinde bulunduk, bir dönem de parlamentoda görev aldık. Güreşe ve güreşçiye hizmet etmek, başarı grafiğini artırmak, güreşe olan borcumuzu ödemek için yola çıktık. Sizler önderlerimiz arasında yer alıyorsunuz. Sizlerin de desteğiyle camiamıza hizmet etmeyi amaç edindik. Eğer göreve gelirsek, güreşin yanında Bursa için de yoğun çaba sarfedeceğimize dair söz veriyoruz.''
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