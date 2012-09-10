Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD), bir basın toplantısı düzenleyen eski milli güreşci Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu açıklayarak, "Türk sporunu yöneten ve geleceğe hazırlayan federasyonların her 4 yılda bir seçim yaparak kendilerini yenilemenin ve bir anlamda bayrağı yeni emanetçilere teslim etmesi söz konusudur" dedi.
Hamza Yerlikaya adaylığını açıkladı
Eski milli güreşci Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
10 Eylül 2012 Pazartesi 16:20