Hamza Yerlikaya adaylığını açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD), bir basın toplantısı düzenleyen eski milli güreşci Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu açıklayarak, "Türk sporunu yöneten ve geleceğe hazırlayan federasyonların her 4 yılda bir seçim yaparak kendilerini yenilemenin ve bir anlamda bayrağı yeni emanetçilere teslim etmesi söz konusudur" dedi.