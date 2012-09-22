Hamza Hamzaoğlu: 'Çok zor bir mücadele bizi bekliyor'

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Karayolu ile yaklaşık 7 saat süren otobüs yolculuğu sonrası İstanbul'a gelen Akhisar Belediyespor kafilesi, konaklayacakları otelde maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu bir çok oyuncusunun Türk Telekom Arena Stadı'nda ilk defa oynayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Galatasaray Süper Lig'in lideri bir takım. Hem geçen senenin hem de bu senenin en formda takımı. Üstelik bir çok oyuncumuz ilk defa Arena Stadı'na çıkacaklar. Bu yüzden bizim açımızdan çok zor bir maç olacak."

Hamzaoğlu, hata yapmadan oynamak zorunda olduklarını da belirterek, "Eğer bu maçtan puan çıkarmak istiyorsak hatasız oynamak zorundayız. Takım olarak savunmada ve hücumda iyi organize olmamız lazım. Tüm bunları başarırsak istediğimiz sonuç olur diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.