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Hamit’i Avcı hasta etti

Antalyaspor maçı öncesi rahatsızlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Hamit Altıntop’un hastalığının psikolojik olabileceği öne sürüldü.

18 Eylül 2012 Salı 10:30
Hamit’i Avcı hasta etti
Hollanda karşısında dökülen, Estonya maçında ise hocasının şans vermediği Altıntop, vücudu üzüntüden bitkin düştüğü için hasta oldu.
 
Vatan'ın haberine göre; Antalya maçı öncesi rahatsızlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Hamit Altıntop’un hastalığının stres kaynaklı olabileceği iddia edildi...
 
Ligin başlangıcından itibaren sergilediği futbolla eleştirilen, Hollanda’yla oynanan milli maçta da Robben karşısında çaresiz kaldığı için Estonya karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan tecrübeli futbolcu, hatırlanacağı üzere gol sevinçlerine ortak olmadığı için hedef adam haline gelmişti. Kaptan Emre Belözoğlu’nun attığı golün ardından sert bir şekilde yanına gidip sevincine ortak ettiği oyuncu milli takım kampı bitmesine rağmen kendine gelemedi.
 
Mutsuz olduğu her halinden belli olan milli futbolcunun yaşadığı sıkıntılardan dolayı vücudunun güçsüz düştüğü ve bu yüzden soğuk algınlığı geçirdiği iddia edildi.
 
Kaynak: Vatan 
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