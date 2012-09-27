Hamilelik için egzersizler

Kendinizi zorlamadan yapacağınız esneme hareketleriyle kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.



Sizin ve bebeğinizin sağlığına uygun bir tempoda yapacağınız yürüyüş formunuzu korumanızda etkili olacaktır.



Yapacağınız aktiviteler 30 dakikayı geçmemelidir ve haftada 2-3 kez tekrar edilebilir.



Voleybol, basketbol, hentbol ve benzeri takım oyunları, binicilik, kayak, jogging, dövüş sporları gibi uterusun direkt darbe alması ya da düşerek yaralanma riski taşıyan spor türlerinden kaçınılmalıdır.



Yüzme, size dinginlik sağlayacak, kendinizi hafif hissettirecek ve nefes alış verişlerinizi düzenleyecektir. Genellikle sırt üstü yüzerek, özellikle kelebek stili, hızlı kulaç, suya atlama gibi aktivitelerden kaçınmalısınız.



Tüm aktiviteler için doktorunuza danışmalısınız!