Hamile karısının karnına oturdu

KONYA (A.A) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde oturan 4 aylık hamile Zehra A. (27), 4 gün önce simit satarak geçimini sağlayan eşi Bircan A. tarafından darp edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda morluklar oluşan kadını Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan Bircan A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan Zehra A, ağabeyinin yanına sığındı.

-"Sürekli beni darp ediyordu"-

Eşi Bircan A'nin sürekli alkol alarak kendisini darp ettiğini ileri süren Zehra A, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 yıl önce imam nikahı ile birlikte yaşamaya başladığım Bircan A. ile 5 ay önce de resmi nikah kıydırmıştık. Sürekli beni darp ediyordu. Olay günü de beni ilk evliliğimden olan 3 yaşındaki kızım E'nin gözleri önünde darp etti. Evden çıkmama izin vermiyordu, 4 aylık hamile olduğumu bildiği halde karnımın üzerine oturarak beni darp etmeye devam etti. Güçlükle evin dışına çakmayı başardım. Komşularımın ihbarıyla ölümden kurtuldum."

Kızının geceleri sürekli ağlayarak uyandığını anlatan anne Zehra A, koruma altına alınmalarını istedi.