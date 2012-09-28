Hamile kadınlar artık işlerinden olmayacak

Kadın istihdamı ve nüfusun artırılması için büyük çaba gösterilirken, "Alo 170 İhbar Hattı"na çalışan kadınlardan şikayet yağıyor. Şikayetler arasında, "hamilelik, doğum ve evlilik nedeniyle işten çıkarılma" başı çekiyor.



Sabah'ta yer alan Hazal Ateş'in haberine göre "Verimi düşecek, sık sık izin alacak, işini ihmal edecek" gibi varsayımlarla hamile ve doğum yapan kadınları işten çıkaran işletmeler incelemeye alındı. Anne ve annelik sürecindeki kadını işten çıkaran, istifaya zorlayan işletmelere cezai yaptırım uygulanacak.



Bu işletmeler, ihbar ve kıdemin yanında "kötü niyet" tazminatı da ödemek zorunda kalacak.