Hamile eş katili kocaya ’indirim!’

Antalya’da 4 yıl önce kendisini mahalledeki kahveciyle aldatan 6.5 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapse mahkum olan 30 yaşındaki Suat Dalgakıran, Yargıtay’ın ağır tahrik indirimini eksik bulması nedeniyle yeniden yargılandığı davada, bu kez 16 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, 2008 yılının Kasım ayında meydana geldi. Kendisini mahalledik kahveci N.K. ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi 6.5 aylık hamile Fatma Dalgakıran’ı öldüren Suat Dalgakıran, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi. Sanık avukatı, ’ağır tahrik’ unsurunun eksik uygulandığı gerekçesiyle kararı temyiz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay aynı gerekçeyle kararı bozdu.

Dava yeniden görüldü

Davanın yeniden görüldüğü Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, Mahkeme Başkanı Mehmet Kesmen, sanık Suat Dalgakıran’a son sözlerini sordu. Dalgakıran, “Takdir mahkemenizindir” yanıtını verdi.

Mahkeme, Suat Dalgakıran’ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, ardından ’ağır tahrik’ indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.Özür dileyip eve dönmüştü.

Olay, 2008’in Kasım ayında Antalya Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 22 yaşındaki eşi Fatma Dalgakıran’ın kendisini aynı mahallede kahve işleten N.K. ile aldattığını öğrenen ve aniden eve giden Suat Dalgakıran, şikâyetçi oldu. Bu olay üzerine Fatma Dalgakıran evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşti. 2 ay kadar sonra eşine, kendisini çok sevdiğini söyleyerek af dileyen Fatma Dalgakıran, eşinin kabul etmesi üzerine eve döndü. Ancak Suat Dalgakıran, bir süre sonra eşinin kendisini yine aldattığından ve karnındaki bebeğin kendisinden olmadığından şüphelendi. Eşiyle tartışan Suat Dalgakıran, o zaman 5 yaşında olan kızı Kardelen’in gözleri önünde Fatma Dalgakıran’ı 12 kez bıçakladı.

DHA