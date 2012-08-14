Hamburg’a 3.Lig’den Türk yıldız

Alman 3. Lig takımlarından Karlsruher SC'de oynayan Türk futbolcu Hakan Calhanoğlu, 1. Lig (Bundesliga) takımlarından Hamburger SV ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Hamburger SV kulübü tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Hakan'ın yeni sezonda eski takımında kiralık oyuncu olarak oynayacağı, daha sonra Hamburger SV'ye geleceği bildirildi.



Hamburger SV Teknik Direktörü Thorsten Fink, Hakan'ın iyi bir Bundesliga oyuncusu olabilmek için tüm yeteneklere sahip olduğunu belirterek, Hakan'ın önce eski kulübünde biraz daha maç tecrübesi kazanmasını istediklerini kaydetti.