Halkbank Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası başlıyor

İlk kez düzenlenen Halkbank Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası Ankara’da, 8 Ağustos tarihinde başlayacak. 1998 doğumlu sporcuların forma giyeceği şampiyonaya Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye Küçük Kız Milli Takımları katılacak.
Beştepe Voleybol Salonunda oynanacak turnuvada ilk maçlar 14:00, ikinci maçlar 16:00’da oynanacak.
10 Ağustos’ta sona erecek şampiyonada Milli Takımın maç programı şöyle:
8 Ağustos
16:00 Türkiye-Makedonya
9 Ağustos
16:00 Türkiye Romanya
10 Ağustos
16:00 Türkiye-Sırbistan
Antrenörlüğünü Güzin Teksoy’un yaptığı Küçük Kız Milli Takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Buse Dağdeviren, Gizem Mısra Aşçı, Aslıhan Kılıç, İrem Bat, Gülem Altay, Lara Görkem, Şeyma Dilan Öztürk, Nehir Aytuğ, Esanur Solgan, Ezgi Akyıldız, Buse Melis Kara, Yaren Bozkurt, Selmin Karahan, Yaren Hatipoğlu.